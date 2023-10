Blanca | anticipazioni terza puntata di giovedì 19 ottobre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 12 ottobre 2023)(Us - Virginia Bettoja)2:di19S2 E03 – Angolo Cieco: Mentrelavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris, l’amica Stella arriva a Genova per presentarle il suo nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale per la nostra eroina non mancano le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina sempre di più a Sebastiano. Mentre Lucia ha sempre più bisogno di lei come punto di riferimento, Polibomber torna a minacciare il commissariato.2:secondadi12S2 E02 – Il ladro ...