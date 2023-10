Blanca 2 trama 12 ottobre 2023 su Rai 1

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023)2 va in onda stasera in tv giovedì 12in prima serata su Rai 1. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATEepisodio 2 Il ladro dei cani. I nostri indagano su un giro di combattimenti clandestini tra cani, mentresi districa tra alcune questioni personali spinose: Lucia si sente tradita da lei e la rifiuta, mentre la vicinanza tra Sebastiano escatena la gelosia di Liguori (Giuseppe Zeno). Ancheperò è un po’ gelosa, perché nella vita dell’ispettore ricompare Veronica, un’amica d’infanzia e oggi affascinante avvocatessa che lavora per sua ...