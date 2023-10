Bimbo di 3 anni dimenticato sullo scuolabus a Bari | i genitori denunciano Il Comune | “Fatto gravissimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Solo, chiuso all’interno di un mezzo con temperature altissime e ovviamente spaventato. È la bruttissima avventura vissuta dadi 3ieri in unoper alcune ore e sarebbe stato ritrovato, in lacrime, solo alla fine delle lezioni quando gli altri bimbi sono tornati a bordo. Il piccolo frequenta una scuola per l’infanzia nel quartiere San Paolo. Del servizio di trasporto si occupa una ditta privata che garantisce, oltre all’autista, anche la presenza di un addetto che si occupa di verificare l’arrivo a destinazione di tutti i bambini. La notizia è stata diffusa da Tele. Ihanno presentato una denuncia ai carabinieri. Per fortuna, sembra che con sé avesse una borraccia di acqua. In questi giorni le temperature a ...