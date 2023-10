Bilancio Ama | la Raggi rischia processo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un’inchiesta colpisce la vecchia amministrazione capitolina della, la ex sindaca dei 5 Stelle. Si parla di milioni di euro, bilanci pubblici e le pressioni indebite che il Campidoglio avrebbe esercitato su Ama. E per questa intricata indagine il gip ha chiesto l’imputazione coatta dei protagonisti di una stagione politica di Roma. L’ex assessore Lemmetti e i dirigenti Giampaoletti, Botteghi e Labarile sono accusati di concussione per le “pressioni indebite” sui conti dell’azienda. L’imputazione coatta non è un rinvio a giudizio ma prevede che la Procura, la stessa che aveva chiesto l’archiviazione, chieda per gli indagati il rinvio a giudizio. Viene dunque nominato un nuovo gup che fissa una udienza preliminare e che sceglie la strada di eventuali patteggiamenti, condanne in abbreviato, rinvii a giudizio o assoluzioni. L'articolo proviene da Italia Sera.