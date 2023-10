Biden | ' Voglio che sia chiaro per gli iraniani | state attenti'

che sia chiaro per gli iraniani state attenti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, parlando su quanto sta avvenendo il Israele con gli attacchi di Hamas."Stiamo mandando ...

Washington, 12 ott. (askanews) - "Voglio che sia chiaro per gli iraniani state attenti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando su quanto sta avvenendo il Israele con gli ...Mentre continua a salire il numero dei morti, l'Egitto dice no ad ogni proposta di creare un corridoio umanitario per consentire l'evacuazione di civili dalla Striscia di Gaza: ultime news ...