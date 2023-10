(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Sono stato informato che ho le mani legate”. Così Joementre risponde alle domande dei giornalisti sulla sua retromarcia per una piccola aggiunta di costruzione delalcol Messico. L’attuale inquilino alla Casa Bianca ha spiegato che i 32 chilometri programmati dinon saranno efficaci a fermare gli ingressi. Ciononostante, i

Gli ingressi sempre costanti dal confine col Messico e la retorica repubblicana "dell'invasione" dei migranti hanno spintoa tentare alcune mosse che però hanno prodotto risultati ...

BIDEN COPIA TRUMP SUL MURO AL CONFINE GLI STATI GENERALI

Usa, muro al confine col Messico e attacchi ai media. Ora Biden copia Trump Affaritaliani.it

Le dichiarazioni "infiammatorie" di Biden, che ha condannato l'attacco senza precedenti contro Israele come 'male puro', sono "un tentativo di coprire i crimini" di Israele. Lo afferma Hamas. (ANSA) ..."Il presidente è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine condotta dal procuratore speciale Robert Hur" sulle carte segrete conservate nella sua residenza del Delaware e in un suo ex ufficio a Washin ...