Bici elettriche | Corte Giustizia Ue boccia obbligo assicurazione

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ladidell'Uel'diper le. Dal momento che sono mezzi di trasporto spinti "non esclusivamente" da una forza meccanica, ma anche dall'impulso fisico leclette ad assistenza elettrica non rientrano nella categoria dei 'veicoli' per i quali sussiste l'di, ha stabilito ladidell'Ue. Il caso è quello aperto da un incidente occorso in Belgio a un ciclista che circolava su unacletta ad assistenza elettrica: investito da un’autovettura e gravemente ferito, l'uomo è deceduto qualche mese dopo. Nel corso del successivo procedimento giudiziario volto a ...

Una sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue cerca di fare chiarezza sui veicoli per cui è obbligatoria la responsabilità civile: ora molto potrebbe cambiare anche in Italia ...