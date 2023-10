Biathlon | azzurri a lavoro tra Obertillach e Ramsau in Austria

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La stagione invernale si avvicina velocemente. Le temperature sono ancora molto più vicine a quelle estive, ma ormai i calendari di Coppa del Mondo sono alle porte. Anche glidelvanno a caccia della migliore condizione. Allenamenti sia per la nazionale Elite che per quella Milano-Cortina 2026 (due team separati per tutti i miglioridella disciplina) in terraca. Didier Bionaz, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Elia Zeni saranno dal 12 al 20 ottobre in quel di Obertilliach con i tecnici Fabio Cianciana e Andrea Zattoni. Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Sara Scattolo, Martina Trabucchi, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi, Lisa Vittozzi e Linda Zingerle invece lavoreranno adal 13 al 21 ottobre. Foto: Federico Angiolini

