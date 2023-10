Beni confiscati alle mafie | +140% quelli destinati a fini sociali

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'obiettivo del governo è di "continuare a colpire le organizzazioni criminali anche attraverso la sottrazione deiaccumulati illecitamente per trasformarli in presidi dello Stato o per realizzare attività di valore sociale, anche attraverso l'assegnazione direttarealtà del terzo settore", ha detto il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, al convegnoe cooperazione: legalità e sviluppo del territorio