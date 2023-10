Benevento | preside scuola elementare non trova cellulare e fa ispezionare zaini dei bimbi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilnonile dispone un’ispezione neglidei bambini. È accaduto il 1 ottobre in unadi San Lorenzo Maggiore, un piccolo comune in provincia di. A raccontare l’accaduto sono stati gli alunni di seconda e terzadopo che una bambina di 7 anni si è opposta. I genitori dellasi sono rivolti al sindaco, Carlo Giuseppe Iannotti, che ha raccolto le loro testimonianze e sollevato il caso che è arrivato in Parlamento. Ci siamo fatti raccontare da lui cosa è successo.

Protagonista del caso il dirigente scolastico di una scuola in provincia di. E' qui che il, non trovando il suo cellulare, ha autorizzato un'ispezione negli zaini dei bambini. Il ...

Preside scuola elementare non trova cellulare e fa ispezionare zaini Sky Tg24

Il caso del preside di Benevento che ha fatto perquisire gli zaini degli alunni arriva in Parlamento ilmattino.it

Picchia la moglie a Vitulano: per un uomo è scattato il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico. L’ordinanza è stata eseguita nella mattinata odierna, giovedì 12 ottobre. Picchia ...“No, non apro il mio zaino. Non è legale”: a soli sette anni ha avuto il coraggio di opporsi – ed è stata l’unica – ad una irrituale perquisizione disposta dal preside della scuola perché non trovava ...