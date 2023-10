Belen sta male? Nuova indiscrezione sulla showgirl | avvistata fuori da una clinica

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Personaggi tv.staargentina. In questi ultimi mesi non si è fatto che parlare della bellissimaRodriguez. Laè stata al centro del gossip prima per il suo addio con Stefano De Martino, poi per aver abbandonato il suo ruolo di conduttrice nei vari programmi Mediaset. Nel corso delle settimana i fan si sono preoccupati anche per la sua salute, avendo notato un forte dimagrimenti. Ecco che in queste ore è saltataunasu di lei.Leggi anche:Rodriguez, il periodo no continua: i figli con papà e nonni, l’ultimaLeggi anche:rompe il ...