Belen Rodriguez ricoverata a Padova? Spuntano alcuni avvistamenti…

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca OnestiniMicol e Antonella: Pace e Like su Instagram, il Retroscena sul motivo delle liti nella casaMaria Esposito il nuovo fidanzato è Jey Lillo? Da un mese si vedono, dimenticato Antonio Oreficenon vive più a Milano e questo è ormai più che certo. Tuttavia, non si conosce con certezza dove si sarebbe trasferita la conduttrice:dicono a Brescia dal compagno Elio Lorenzoni, ma altri invece ipotizzano una nuova teoria. Infatti, secondo moltisarebbe a, in una clinica. Di recente sono trapelate alcune notizie sconcertanti sulle sue condizioni di salute e anche persone vicine a lei come Fabrizio Corona hanno confermato le voci. Per ora però nessuna conferma o smentita, solo...