«Belen in clinica a Padova» | l' avvistamento e le prime indiscrezioni dopo il silenzio social

Un anniversario davvero particolare : alcuni giorni indetox per Elettra Lamborghini e suo ... Ad Alessandro Cattelan il bidone ricevuto daRodriguez non é andato giú e durante il suo ...

Belen Rodriguez avvistata a Padova in una clinica privata ilgazzettino.it

Belen Rodriguez è tornata a Padova, passaggio della showgirl in una clinica Il Mattino di Padova

Come sta Belen Rodriguez Le notizie sulla showgirl, sparita dai social, preoccupano sempre di più: Belen si sarebbe trasferita a Brescia per iniziare una convivenza con ...Belen si sarebbe trasferita a Brescia per iniziare una convivenza con l'attuale compagno Elio Lorenzoni, affidando i figli a nonni e papà. Ma nei giorni scorsi è stata avvistata in una nota clinica ...