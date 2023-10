Belen è in una clinica privata a Padova

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Di recente è inoltre trapelata una nuova indiscrezione (pure in questo frangente la modella non ha confermato né smentito) che sostiene cheRodriguez si sia trasferita a Brescia dal nuovo compagno Elio Lorenzoni, per staccare la spina e riflettere. I figli (voce sempre né confermata, né smentita) sarebbero a Milano, accuditi dai nonno, dagli zii e dai rispettivi padri, Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. A tali ricostruzioni se ne è aggiunta un’altra nelle ultime ore: la conduttrice sudamericana in questo momento si troverebbe in unadi. Il Gazzettino, testata veneta, ha provato a sapere qualcosa di più sulla vicenda ed ha contattato la struttura in cui alloggerebbe. “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti”, hanno tagliato corto dalla ...