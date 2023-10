Battipaglia | tenta di rubare un’auto | arrestato

Leggi su zon

Untivo di furto andato a male. Il salernitano G.P. è statoe deve rispondere ora di evasione eto furto aggravato. Infatti, durante la notte del 12 Ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dilo hannoin flagranza di reato. L'accusa è quella di evasione e dito furto aggravato. I carabinieri dil'hanno fermato, in flagranza di reato, mentreva di portare via una piccola utilitaria parcheggiata nel centro cittadino battipagliese. L'uomo era già stato sottoposto, precedentemente, alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ladro è stato individuato durante l'atto, mentre stava cercando di appropriarsi della macchina in sosta.