Bastardi senza gloria | il significato del titolo

Leggi su screenworld

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ildeldisi riferisce al gruppo di soldati ebrei, capitanati da Aldo Raine, chiamati così dai soldati tedeschi. Il gruppo combatte i nazisti in maniera poco consona, come pedine anarchiche all’interno degli equilibri della guerra,porsi dei limiti. Inoltre, per un gioco cinefilo, iloriginale, Inglourious Basterds, è un omaggio al film di Enzo G. Castellari Quel maledetto treno blindato, conosciuto in lingua inglese con ilInglorious Bastards). All’interno della storia isono un gruppo di soldati ebrei inviati dal governo britannico a uccidere e seminare il terrore tra le fila tedesche, durante la Seconda Guerra ...