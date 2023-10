Basket femminile | tutto facile per la Reyer Venezia all’esordio in EuroCup | Dubrovnik battuto con uno schiacciante 91-38

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023)estremamente semplice per lanella prima giornata dell’2023/2024. Al Palasport Taliercio, le ragazze di Andrea Mazzon dominano dall’inizio alla fine contro ile si impongono con un nettissimo 91-38, conquistando così due punti importanti nel girone J. Fondamentali per la squadra veneta i 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di Lisa Berkani e i 20 punti e 7 rimbalzi di Anna Makurat, ma vanno segnalati anche i 10 di Maddalena Gorini. Inutili invece in casa croata i 15 punti di Ivana Ujevic, unica giocatrice in doppia cifra tra le ospiti. Già dall’inizio si capisce la superiorità della: il gruppo di Mazzon comincia con grande determinazione e vola rapidamente sul 17-4 grazie ...