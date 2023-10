Basket femminile | Sassari cede nella ripresa | l’Estudiantes espugna il Palaserradimigni

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Si è conclusa da poco la partita valevole per il primo turno dell’EuroCupdie alsono scese in campo la Dinamoe le spagnole del. Ecco come è andata. Parte male, che nei primi minuti del match fatica a trovare a trovare la via del canestro eallunga sul 6-0. Le sarde si sbloccano con Joens dalla lunetta, ma fino a metà quarto le spagnole gestiscono il match restando sempre avanti. Una tripla di Raca vale il -1, poi Joens firma il sorpasso a 3’ dalla fine del quarto. Allungaancora con Raca e va al riposo avanti 20-14. Una tripla di Carangelo vale il massimo vantaggio per le sarde sul +7, ma a questo puntotorna a giocare. Kaczmarczyk ...