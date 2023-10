Barzaghi | «Inzaghi | è mancata una cosa! Mkhitaryan? La sosta…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’Inter ha lavorato quest’oggi ad Appiano Gentile senza moltissimi calciatori, impegnati con le rispettive Nazionali. Matteo, in collegamento su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione OCCASIONE – Queste le parole di: «? Approfitta della sosta per farsi ritrovare subito in campo. Cuadrado e Klaassen sono arrivati dal mercato, ad oggi non hanno avuto minutaggio ed occasioni e possono approfittarne per farsi trovare pronti dalla ripresa. Soprattutto in attacconon ha avuto la carta risolutiva da giocarsi nel corso della partita. L’Inter tra Arnautovic e Sanchez ha ottenuto un solo assist, dell’austriaco, contro il Monza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...