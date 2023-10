Bari | bimbo di 3 anni e mezzo dimenticato nello scuolabus per tre ore | aperta un' indagine

Solo, chiuso all'interno di un mezzo con temperature altissime e ovviamente spaventato. È la bruttissima avventura vissuta dadi 3 anni dimenticato ieri in uno scuolabus aper alcune ore e sarebbe stato ritrovato, in lacrime, solo alla fine delle lezioni quando gli altri bimbi sono tornati a bordo. Il piccolo ...

BARI - Un bimbo di tre anni sarebbe stato dimenticato ieri in uno scuolabus a Bari per alcune ore e sarebbe stato ritrovato, in lacrime ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...