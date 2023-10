Bari | bimbo di 3 anni dimenticato nello scuolabus sotto al sole per ore | genitori sporgono denuncia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un bambino di 3è statodentro loilper tre ore. È successo a, ilè statoall’interno del mezzo che offre il servizio di trasporto per una scuola dell’infanzia nel quartiere San Paolo, nella periferia Nord della città. La notizia è stata riportata dalla testata locale Tele. Secondo quanto detto dalla madre del, alle 9 il pulmino avrebbe terminato il suo giro per accompagnare i bambini a scuola, ma il figlio sarebbe rimasto all’interno del mezzo, seduto nelle ultime file, per tre ore, quindi fino alle 12, quando il mezzo è stato riaperto. “Ilè stato trovato tutto sudato, ha provato ad attirare l’attenzione battendo le mani ...

