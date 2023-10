Barbra Streisand | Marlon Brando si offrì di fare sesso con me | poi siamo diventati amici

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel suo nuovo libro di memorie, 'My Name is', larivela nuovi dettagli piccanti sulla suazia conha rivelato qualche dettaglio piccante sulla sua lungazia conin un nuovo libro di memorie, My Name is, in cui rievoca l'incontro col divo a una festa nel 1966 durante la qualeavrebbe proposto dicon lei. Come riporta Vanity Fair, il defunto attore le disse: "Mi piacerebbe scoparti."rifiutò, ma da allora i due sono rimastiper tutta la vita. La protagonista di Yentl ricorda inoltre che ...