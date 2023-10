Barbara D' Urso è tornata in Italiaed è subito gaffe!

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 ottobre 2023)D'is back! L'ex volto di Mediaset ha annunciato il suo rientro in Italia dopo l'ultimo periodo trascorso a Londra - per imparare meglio l'inglese - e un breve soggiorno in Francia, a Parigi. La 66enne èa casa perché riprenderà presto a lavorare in teatro. E il suo rientro haattirato critiche e polemiche per via di una gaffe commessa sui social network...D'in Italia: la gaffe su InstagramD'ha annunciato su Instagram, dove è seguita da oltre tre milioni di follower, di esserea Milano: qui vive ormai da anni dopo aver lasciato la sua amata Napoli poco più che diciottenne. Come sempre Carmelita ha dato il suo annuncio con entusiasmo e vitalità, ...