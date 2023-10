Bara abbandonata nel cassonetto dei rifiuti | la foto è virale Ironia social | «Se è buona | la prendo io»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Unagettata neldei rifuti, è quanto hanno trovato gli abitanti di San Clemente, comune in provincia di Rimini, qualcuno dei quali ha immortalato la macabra scoperta. Ovviamente laera vuota, ma avvolta in un telo di plastica, gettata via come un rifiuto qualsiasi, da chi voleva disfarsene in modo veloce, senza pensare che il gesto avrebbe attirato l’attenzione. E pure tanta.Infatti, lehanno fatto il giro del Web e sono state rilanciate dalla pagina“Sant’Andrea in Casale”, con una miriade di post di scherno, tra chi ha citato seriamente l’azienda che si occupa deiingombranti e chi invece ha usato i toni dell’umorismo macabro, scrivendo: «Se non è troppo rovinata la vado a prendere». Errore della ...