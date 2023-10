Baggio snobba Kvara e Osimhen | “Chi è il miglior giocatore della Serie A”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 ottobre 2023), leggenda del calcio italiano ha detto la sua su quale sia il calciatore più forteA: colpisce l’assenza dei due azzurri L’inizio di campionato ha visto il Napoli di Garcia in preda ad alcune, evidenti, difficoltà. Sotto il punto di vistacreazione di gioco si sono fatti passi indietro importanti rispetto alla passata stagione. Non a caso, la permanenza dell’allenatore francese è quantomeno in bilico. Delle prestazioni poco convincentisquadra ne stanno risentendo anche i singoli cometskhelia, che faticano a raggiungere gli apiciscorsa annata. Il georgiano al terminepassata stagione ha ricevuto il premio come MVP del campionato, il nigeriano il premio come ...