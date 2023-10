Baggio | «Il calcio italiano non è mai andato via La mia carriera | Guardiola e la Serie A | dico tutto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roberto, presente sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha rilasciato una lunga intervista: le sue dichiarazioni Robertosi è così raccontato dal palco del Festival dello Sport di Trento. ESPRIMERE BELLEZZA – «Personalmente ho sempre giocato con una passione infinita, cercando di seguire un po’ quello che avevo imparato in allenamento. Non dimentico mai che se non mi fossi allenato duramente non avrei fatto quello che ho realizzato nella mia vita. La passione ti porta al di là di qualunque muro invalicabile. Questo ti fa andare oltre i limiti, credo non ci sia mai la percezione di essere qualcosa di differente, di fare qualcosa che altri non sanno fare. Ho sempre voluto far divertire la gente, era il mio scopo principale. E’ stata una spinta infinita. Certe cose ti vengono naturali, per qualcun altro invece no. Il lavoro è ...