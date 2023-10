Azione Cattolica Ragazzi | anche l’AC diocesana a Silvi Marina all’incontro nazionale dell’ACR

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattrodella Diocesi, accompagnati dai responsabili diocesani delR Marco Lavorgna e Grazia Carlo, hanno rappresentato l’(TE),delR “SuPer – Piccoli capaci di grandi cose con Te”, alla scoperta dei propri “superpoteri” (alias dei propri talenti) e del capire come mettere generosamente in campo questi doni preziosi nelle proprie vite e a disposizione del bene delle proprie comunità e territori, per risolvere le vicende più complicate e a superare gli ostacoli più insormontabili. Un’esperienza bellissima, tra significato dell’espressione “mettersi a servizio” e attività ludiche, che, sicuramente, non ...