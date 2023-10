Axians Italia presenta Xsona | piattaforma iot per essere più sostenibili

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) - Roma, 12 ottobre 2023. In un mondo nel quale non si può piùindifferenti agli sprechi e ai consumi elevati, bisogna impegnarsi concretamente affinché si abbiano quelle informazioni utili a operare scelte piùe consapevoli. Per questo, player di riferimento nell'ambito dell'Information & Communication Technology e brand del Gruppo VINCI Energies, unachiamata proprio a recuperare e analizzare dati che ci permettano di spendere e inquinare meno. Ogni azienda, o istituzione, ha una sua peculiarità e una sua esigenza. Per questo serve ascolto, analisi, progettualità e quel “tocco umano” per creare soluzioni tecnologiche concrete e mirate. In questo caso ...