Avanti Popolo | Indietro Auditel

(Di giovedì 12 ottobre 2023) De Girolamo la flop L’approfondimento di Meloni non va Domani, di Lisa Di Giuseppe, pag. 7 Il 3,6 per cento di share (570.000 spettatori). Oltre, il programma di Nunzia De Girolamo che ha ereditato la collocazione di Cartabianca di Bianca Berlinguer, non va. A nulla sono serviti gli espedienti che hanno fatto parlare del programma nei giorni precedenti, la trovata di far intervistare a De Girolamo suo marito, il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia, o la scelta di parlare di porno con l’attrice hard Malena. Il nuovo programma è arrivato settimo, ultimo tra quelli in onda alla stessa ora sui principali canali, a pari merito con Pechino Express su Tv8. Insomma, la scommessa dei vertici Rai di Giorgia Meloni non è andata in porto: l’ultimo talk show di approfondimento rimasto in prima serata sui canali di viale Mazzini non si sta ...