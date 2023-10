Australian Open | non solo Nadal | quali grandi ritorni attendersi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il nuovo anno inizierà come sempre con il botto con il primo slam a Melbourne: tanti i giocatori frenati nel 2023 vorranno essere protagonisti Manca poco più di un mese alla fine di questo 2023 tennistico. Saranno 40 giorni intensissimi in giro per il mondo dove i migliori giocatori al mondo vorranno ancora imporsi e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Nel giorno amaro di Alcaraz arriva una buona notizia invece per Rafa Nadal: il 37enne maiorchino, fermo da Melbourne (lesione al flessore dell'anca) giocherà l'2024, che per la prima ...

"Rafael Nadal giocherà gli Australian Open 2024": l'annuncio di Tiley, direttore del torneo. Ma il team Nadal smentisce Eurosport IT

Australian Open 2024, Craig Tiley annuncia la presenza di Rafa Nadal RaiNews

Il fuoriclasse spagnolo non sarà l'unico top a calcare nuovamente i campi di Melbourne Park: i nomi dei top al via ...Dal 13 febbraio di quest’anno Pablo Carreno Busta non è più sceso in campo per via di un infortunio al gomito iniziato durante la Coppa Davis, a novembre del 2022. Era riuscito a vincere al primo turn ...