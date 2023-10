Attesa per l' approvazione del Piano socio sanitario | Amici del San Paolo | Non si sa nulla sulle deroghe | concorsi di primari in ritardo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel caso del reparto creato dal professor Renzo Mantero il concorso per trovare uno è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 13 dicembre. Il 17 gennaio di quest'anno è stata ...

"Il momentum non è particolarmente favorevoleil settore, a causa del quadro normativo ancora incerto che spinge le grandi multiutility a restare insul lato commerciale - si legge nella ...

Borse europee positive. Attesa per verbali BCE e inflazione USA LA STAMPA Finanza

A Rimini la quarta Festa nazionale Dems, attesa per gli interventi di Elly Schlein e Stefano Bonaccini RiminiToday

(Teleborsa) - "La rotta, purtroppo, è stata invertita. Dopo l’anno della speranza, il 2021, e la ripartenza del 2022, la birra inverte il trend nel 2023 e a metà anno registra dati molto preoccupanti, ...Durante la settimana fa compagnia agli operai, seguendoli in giro per il cantiere e rendendo meno stressante il loro lavoro. Il sabato e la domenica, quando gli operai non lavorano, la quattro zampe ...