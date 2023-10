Attenzione | Juve | “Servono cessioni per arrivare a Khephren Thuram”

(Di giovedì 12 ottobre 2023), fratello dell’attaccante Marcus, è uno degli obiettivi su cui potrebbe andare laa gennaio:però 40 milioni per convincere il Nizza. Fabio Santini, giornalista di 7Gold, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei possibili colpi dellanel mercato invernale: il nome che piace di più a Giuntoli è quello didel Nizza: forte e promettente centrocampista francese.con la maglia della Francia U-21 (LaPresse)“Giuntoli sta lavorando tantissimo su, che costa 40 milioni. A oggi si sta cercando di capire se si può fare un prestito”, ha esordito Santini. “Piace anche molto Koopmeiners, che sarà uno dei crack del calciomercato di ...

... la Juventus dovrebbe curare meglio la sua cyber - security e vigilare con piùsui ... Del resto, sappiamo che quando c'è di mezzo laanche un'indagine - ancorché condotta da chi in ...

Zidane, Del Piero e Platini che veglia: la Juve diventa opera d’arte Tuttosport

Il caso Bonucci-Juve: attenzione, che così si rompe il giocattolo Tuttosport

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è stato oggi in visita nella sede della Lega Pro. Il Ministro Abodi ha incontrato il presidente Matteo Marani ed ha colloquiato con ...ANCONA L'uragano scommesse è tornato ad abbattersi sulla Serie A. Dopo il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, indagato per presunte scommesse fatte sulle ...