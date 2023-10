“Atalanta Folle Amore Nostro” | a Dalmine la presentazione del quarto volume

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “”,4. Sabato 14 ottobre aDaniele Belotti presenta il suo nuovoche racconta la grande epopea della storia nerazzurra e lo presenta festeggiando il 116° compleanno della Dea. Ilracconta gli ultimi cnique anni, dal 2018 al 2023, “dall’inferno del Covid al paradiso della Champions” è il sottotitolo L’appuntamento è all’oratorio San Giuseppe diin viale Betelli 3. Alle 19 apertura della mostra con le sciarpe storiche, poi dalle 19.30 la cena su prenotazione – costo di 10 euro che andranno in beneficenza alla Casa di Leo – e dalle 21.30 ingresso libero con servizio bar. Previsti ospiti, tante foto e filmati storici.

Atalanta folle amore nostro: ecco il 4° volume

470 pagine tra ricordi, testi e fotografie, ben 1.300, per illustrare l'ultimo quinquennio da sogno a tinte nerazzurre.