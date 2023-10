Assisi | scoperta presunta estorsione sessuale a un religioso

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un cittadino di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver commesso un reato dia sfondonei confronti di undi. In un comunicato rilasciato dalle forze dell'ordine, si spiega che, secondo la denuncia presentata, l'uomo avrebbe richiesto il pagamento di diverse somme di denaro in seguito a una prestazioneminacciando altrimenti di diffondere i particolari del loro incontro. L'uomo è stato arrestato dai militari in flagranza di reato e a seguito dell'udienza di convalida è tornato libero stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.