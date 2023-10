(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il Tesoro ha assegnato oggi incomplessivamente 8di Btp a 3, 7, 20 e 13 anni in quattro operazioni distinte. I titoli di Stato a 3 anni, scadenza 15 settembre 2026, sono stati...

... a fronte di richieste per 4,063 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 2,75 miliardi mentre il rendimento, in aumento di 16 centesimi sull'del mese scorso, si e' attestato al 4,37%: un nuovo ...

Assegnati in asta 8 miliardi di Btp, tassi salgono ancora Agenzia ANSA

Assegnati in asta 8 miliardi di Btp, tassi salgono ancora La Prealpina

Il Tesoro ha assegnato oggi in asta complessivamente 8 miliardi di Btp a 3, 7, 20 e 13 anni in quattro operazioni distinte. I titoli di Stato a 3 anni, scadenza 15 settembre 2026, sono stati assegnati ...Infine, il Tesoro ha collocato la quarta tranche del BTp a 20 anni scadenza 01/09/2043, assegnata per 1 miliardo a fronte di una domanda totale pari a 1,63 miliardi, con un rendimento del 5,03%. Il ...