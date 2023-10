Asllani titolare con l’Albania! Massima fiducia in nazionale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Kristjanriceve ancoracon la maglia dell’Albania. Il centrocampista dell’Inter sarànella partita di questa sera contro la Repubblica Ceca. PARTITA – Kristjansta vivendo un momento assolutamente positivo. Dopo gli ultimi ingressi con l’Inter che hanno convinto Simone Inzaghi arriva laanche dalla. L’Albania giocherà alle ore 20.45 contro la Repubblica Ceca per le qualificazioni agli Europei del 2024, il centrocampista nerazzurro sarànel tridente in attacco. Atipico il ruolo che ricoprirà agli ordini di Sylvinho. Ricordiamo anche che Piero Ausilio sarà all’Air Albania Stadium, tra gli osservati Tomas Soucek del West Ham. Di seguito le formazioni ufficiali: Albania (4-3-3): Berisha.; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, ...

Pure Dumfries e Acerbi vanno per una maglia da, con Darmian e de Vrij di conseguenza ... Darmian, de Vrij, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Klaassen, Frattesi, Sensi, Agoume,, Thuram,...

Questa sera andrà in onda la sfida tra Albania e Repubblica Ceca, l'Inter manda Ausilio a visionare alcuni tesserati del club. Tutti gli occhi sono puntati su Kristjan Asllani in campo con l'Albania.