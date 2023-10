Ascolti TV | Mercoledì 11 ottobre 2023

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Anima Gemella (US Mediaset) Nella serata di ieri,11, su Rai1 il finale di Morgane – Detective Geniale 3 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima puntata di Anima Gemella ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 gli ultimi episodi di The Reunion sono la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Terminator – Destino oscuro è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare debutta con .000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor ottiene .000 spettatori (%). Sul Nove Tutte lo vogliono sigla .000 spettatori con il %. Su Rai4 Un uomo sopra la legge arriva a .000 spettatori (%). Su Iris La ...

Glidel giorno dopo, invece, non li controllo mai: c'è chi lo fa per me. La seconda serata ...c'è Cattelan - la cui seconda puntata settimanale non andrà in onda come di consueto11, ...

Ascolti tv di mercoledì 4 ottobre - RAI Ufficio Stampa Rai Storia