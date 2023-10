Ascolti tv ieri | ottimo Chi l' ha Visto Disastro Balivo | boom La Promessa

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Glitv dimercoledì 11 ottobre 2023 hanno fatto registrare per il debutto della serie Anima Gemella su Canale 5 2.403.000 telespettatori, share 14%. Morgane – Detective Geniale su Rai1 ha chiuso con un netto di 2.259.000 telespettatori, 12.1% e 1.912.000 14.3% di share.Chi l'ha? su Rai3 che ha totalizzato 1.802.000, 11.5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: La7 Una Giornata Particolare 1.239.000, 7.2% Rete 4 Fuori dal Coro 1.039.000, 7.7% Italia 1 film Terminator – Destino Oscuro 1.012.000, 6.2% Tv8 X Factor 2023 – Bootcamp 569.000, 3.5% Rai2 The Reunion 351.000, 1.8% e 212.000, 1.3% NOVE film Tutte lo Vogliono 284.000, 1.6%. IN AGGIORNAMENTO