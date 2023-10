Arrivano le cimici dei letti

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Scomparse dopo gli anni Cinquanta, ledeisono rispuntate da circa trent’anni in diversi Paesi. Adesso c’è grande attenzione a Parigi e a Londra. A Parigi è già emergenza, Londra si dice molto preoccupata. Da Parigi arriveranno anche in Italia? Sì,anche in Italia, proprio trasportate dai treni arrivati a Milano, dove