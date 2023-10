Arriva Gratteri La Giustizia a Napoli respira

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sta per prendere servizio ail nuovo Procuratore della Repubblica, Nicola. Tra la gente c’è fiducia, attesa, in alcuni palazzi invece mugugni, mal di pancia, anche paura per un uomo fuori dal coro. Da Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha fatto un buon lavoro, ne sono testimone diretto anche perché ha proseguito attività investigative che mi costarono da Sostituto Procuratore più di dieci anni fa, per essereto al cuore di un sistema criminale istituzionale, la permanenza a Catanzaro e la toga di pubblico ministero. Sta per prendere servizio ail nuovo procuratore. Tra la gente c’è fiducia, attesa, in alcuni palazzi invece mal di panciaha toccato massonerie, borghesia mafiosa, colletti bianchi, il partito unico trasversale della ...