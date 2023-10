Arrestato per spaccio il gestore di una sala giochi

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023): scoperto con 35 grammi di stupefacenti. Intervento dei Carabinieri nell’operazione di controllo in provincia di Avellino Continua l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che negli ultimi due giorni hanno presidiato i comuni di Sturno, Frigento, Gesualdo e Montemiletto. I servizi – che hanno visto l’impiego complessivo di oltre 30 pattuglie in appena 48 ore – hanno riguardato il contrasto ai reati predatori ed alle violazioni della normativa sugli stupefacenti. Grazie alla penetrante opera di monitoraggio, tanto sulle strade quanto nei locali pubblici, nella tarda serata di ieri un uomo è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini didi circa 35 grammi di stupefacenti di vario genere, ...