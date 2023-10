Arpaise | nel prossimo weekend c’è la Sagra della Castagna del Partenio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 14 e domenica 15 ottobre si svolgerà la 27^ edizionedel, ad, presso la Contrada Russi, terra di confine tra il Sannio e l’Irpinia. Nella serata di sabato ci sarà spazio per diverse proposte artistiche, con doppia postazione per la musica dal vivo e spettacolo di fuoco e fachirismo. Si esibiranno gli OMP, Omaggio alla Musica Popolare e i Barabba Blues, duo che spazia dal blues degli anni 70 al rock contemporaneo, oltre a Pablò, artista di strada napoletano che presenterà il suo spettacolo Il fuoco del Brigante. Il programma di domenica è invece articolato per offrire ulteriori esperienze di intrattenimento e condivisione. Alle 10:30 i partecipanti potranno fare una passeggiata verso i castagneti locali, ...