Arnautovic | recupero più vicino? L’Inter punta una partita – CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 12 ottobre 2023)si è infortunato lo scorso 24 settembre a Empoli e l’assenza ha creato problemi in attacco al, rimasta con sole tre punte. Per l’ex Bologna, stando al Corriere dello Sport, c’è unanel mirino. QUANDO TORNA? – Markoè fra i pochi giocatori rimasti ad Appiano Gentile durante questa sosta. Presenza inevitabile per recuperare dall’infortunio muscolare accusato al 90? di Empoli-Inter, dove ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Pur non avendo convinto (fatta eccezione per l’assist al nuovo esordio col Monza), la sua presenza era utile per dare più alternative a Simone Inzaghi. Che, perso, ha dovuto gestire i soli Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Marcus Thuram. Con difficoltà soprattutto in occasione delle partite non vinte contro ...