Argentina-Paraguay | qualificazioni Mondiali | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è una gara valida per leai prossimi. Come vedere la partita,e probabiliSei punti in classifica, dopo due giornate, e soprattutto zero gol subiti per l’campione del Mondo di Scaloni che, ovviamente, non avrà nessun problema a centrare la qualificazione al prossimo Mondiale. Con l’obiettivo, ovviamente, di riprendersi lo scettro anche tra tre anni. Difficile, si sa. Messi (Lapresse) – Ilveggente.itVabbè, ma prima al Mondiale bisogna comunque arrivarci e Messi e compagni in questo turno ospitano unche di problemi non ne dovrebbe proprio dare. Non solo in questo momento, ma in generale, le possibilità che un risultato così scontato come questo possa ...