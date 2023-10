Appoggio convintamente l’iniziativa di Santoro e La Valle di un movimento per la pace in Ucraina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Vorrei spiegare perchéavviata da Michelee da Raniero Laper organizzare unper laine, probabilmente, per formare una nuova lista elettorale in vista delle votazioni europee. Credo che innanzitutto occorra prendere atto che è praticamente impossibile che una delle due parti in guerra vinca militarmente il conflitto. E’ anche molto difficile, per non dire impossibile, che le due parti arrivino a definire un vero e proprio accordo di: le posizioni e gli interessi sono troppo distanti. La devastazione è quindi destinata a continuare all’infinito? No, non ci si può arrendere al fatto che la guerra sia diventata inutile, sia solo morte e distruzione. Credo che ...