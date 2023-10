Apple Pencil e le altre penne digitali per scrivere e disegnare su iPad

Non siamo ancora ai livelli delladi seconda generazione per quel che riguarda la modulazione del tratto in base alla pressione e, più in generale, per il feedback offerto alla scrittura,...

Apple Pencil USB-C, trovati riferimenti iOS 17.1 beta 2 iSpazio

Nella beta di iOS 17.1 scovato riferimento ad Apple Pencil con USB-C SmartWorld

Confronto tra le fotocamere di punta di Apple e Google: l'iPhone 15 Pro Max e il Pixel 8 Pro. Scopri le differenze, le similitudini e le peculiarità di ciascun dispositivo in termini di qualità delle ...Ora che iOS 17 e macOS Sonoma sono disponibili, potete finalmente evitare di inserire la vostra password sui domini icloud.com e apple.com grazie al nuovo supporto per le passkey. Qualsiasi sito Apple ...