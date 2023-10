AperiJazz a ‘La Fortezza’ | alla scoperta del territorio e dei suoi sapori con la musica dei ‘Fiesta Latina’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIsuoneranno le meravigliose note del latin jazz‘Tenuta Ladi Torrecuso, in provincia di Benevento, sabato 14 ottobre in occasione dell’, un evento per scoprire une ifavolosi prodotti. Il sipario si alzerà alle ore 19.00 quando andrà in scena questo connubio, perfetto, per godersi una serata piacevole con visita in cantina, una passeggiata nei vigneti nel segno della spensieratezza e delladi unvocato all’agricoltura in particolareproduzione di grandi vini. Un evento per salutare l’estate e godersi questa appendice fatta di sole e temperature piacevoli con un repertorio rilassante quanto coinvolgente e ...