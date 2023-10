Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli hanno litigato dopo il Grande Fratello Vip? Ecco il presunto motivo

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 12 ottobre 2023)? Così pare… i due ex concorrenti delavevano molto legato quando si trovavano nella Casa più spiata d’Italia.ilsi chiude l’amicizia tra: ilUna volta terminato il programma,ha perfino vissuto per un po’... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.