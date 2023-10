“Antonella? Mi ha deluso” | Nikita parla della lite con la Fiordelisi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) In un'intervista a TurchesandoPelizonavuta con lae afferma: "? Mi ha" L'articolo proviene da Novella 2000.

L'ultima accusa è che Giorgia Meloni "ha perso il sorriso" . Non sarebbe più serena, sarebbe in seria difficoltà, perché sarebbe evidente che non sia riuscita a portare avanti i temi a lei cari. ...

Chiarimenti di Nikita: "Antonella Delusione! Elenoire Cose non vere" Biccy

Nikita Pelizon a “Turchesando”: “Auguro il meglio ad Antonella ... IMGpress

Antonella Fiordelisi è una delle nuove concorrenti di Pechino Express 2024 . L’ex vippona, che sarà in coppia con Estefania Bernal, è pronta a mettersi alla prova ...“La Regione sostiene di aver realizzato 800 posti letto in soli sei mesi, ma ne risultano molti meno – spiegano gli studenti – Ci ...