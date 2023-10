Antonella Fiordelisi bloccata da un ex vippone

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La scoperta disu Luca OnestiniMicol e: Pace e Like su Instagram, il Retroscena sul motivo delle liti nella casaMaria Esposito il nuovo fidanzato è Jey Lillo? Da un mese si vedono, dimenticato Antonio Orefice Grande Fratello Vipsui social da un ex concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Signorini: il nomeDA LUCA ONESTINI: IL MOTIVO DEL GESTO DELL’EX DISCUSSO- Dopo la lite con Nikita Pelizon, vincitrice del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini,, favolosa influencer e modella di fama internazionale, deve fare ora ...

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip , Nikita Pelizon , intervistata ieri da Turchesando in onda su Radio Cusano Campus, ha parlato del suo rapporto conche, di recente, si è molto freddato dopo che le due ex gieffine erano rimaste in ottimi rapporti dopo la fine del reality. Gf Vip, Nikita Pelizon: "Auguro adFiordalisi ...

Gf Vip, la reazione di Edoardo Donnamaria alla pace tra Antonella e Micol Isa e Chia

Edoardo Donnamaria reagisce alla pace tra Antonella e Micol Biccy

Sophie Codegoni non sta vivendo un momento particolarmente felice. La neomamma e influencer ha da poco annunciato di essersi separata dal compagno Alessandro Basciano. La coppia si ...Nikita Pelizon, ex vincitrice del Grande Fratello Vip, ospite nel programma Turchesando, ha parlato riguardante la sua esperienza nel ...